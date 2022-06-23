Об этом информируют на сайте Центра журналистских расследований .

"Российская Федерация агрессивно вовлекает в свое гуманитарное и образовательное пространство население тех территорий Украины, которые были захвачены после 24 февраля 2022 года. По крайней мере, назначенные оккупантами гауляйтеры демонстрируют "порыв", которому позавидовали бы и в российском правительстве. Так званая "глава департамента образования и науки" Херсонской области Татьяна Кузьмич заявила, что уже с 1 сентября обучение в школах Херсонщины будет проходить по российским стандартам. До конца августа в область должны поступить российские учебники, а учителя пройдут "специальные курсы переподготовки на территории Крыма или дистанционно", - говорится в сообщении.



Давление на педагогов Донецкой и Луганской областей также будет расти, говорится в сообщении.



"Так называемое "министерство образования и науки ДНР" отчитывается о проведении "методических семинаров" для учителей на оккупированных территориях в Новоазовском районе, ожидаемо обращая внимание на "историю России" и "гражданско-патриотическое воспитание".



Несмотря на то, что перспектива распространения "образовательных стандартов ДНР" выглядит еще более шизофренически, чем "двойные дипломы ДНР/РФ", пренебрегать интеграционными силами оккупантов по отношению к оккупированным территориям не стоит. РФ до сих пор не смогла ни на что более-менее сознатильное в таких попытках исключительно из-за тихого героического сопротивления украинских педагогов и управленцев, оставшихся на территории, захваченной врагом", - добавляют в ЦЖР.



В союзе напоминают, что РФ до сих пор одним из главных аргументов считает – силу. Это доказывает похищение проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.