Захватнические власти на Херсонщине пытаются ввести стандарты образования РФ — Центр журналистских расследований
На временно оккупированной Херсонщине оккупанты пытаются ввести в учебные заведения российские образовательные стандарты. Стремление к обучению по "принципам" РФ поддержали коллаборационисты
Об этом информируют на сайте Центра журналистских расследований .
"Российская Федерация агрессивно вовлекает в свое гуманитарное и образовательное пространство население тех территорий Украины, которые были захвачены после 24 февраля 2022 года. По крайней мере, назначенные оккупантами гауляйтеры демонстрируют "порыв", которому позавидовали бы и в российском правительстве. Так званая "глава департамента образования и науки" Херсонской области Татьяна Кузьмич заявила, что уже с 1 сентября обучение в школах Херсонщины будет проходить по российским стандартам. До конца августа в область должны поступить российские учебники, а учителя пройдут "специальные курсы переподготовки на территории Крыма или дистанционно", - говорится в сообщении.
Давление на педагогов Донецкой и Луганской областей также будет расти, говорится в сообщении.
"Так называемое "министерство образования и науки ДНР" отчитывается о проведении "методических семинаров" для учителей на оккупированных территориях в Новоазовском районе, ожидаемо обращая внимание на "историю России" и "гражданско-патриотическое воспитание".
Несмотря на то, что перспектива распространения "образовательных стандартов ДНР" выглядит еще более шизофренически, чем "двойные дипломы ДНР/РФ", пренебрегать интеграционными силами оккупантов по отношению к оккупированным территориям не стоит. РФ до сих пор не смогла ни на что более-менее сознатильное в таких попытках исключительно из-за тихого героического сопротивления украинских педагогов и управленцев, оставшихся на территории, захваченной врагом", - добавляют в ЦЖР.
В союзе напоминают, что РФ до сих пор одним из главных аргументов считает – силу. Это доказывает похищение проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.
- В Херсонской области в Бериславе коллектив педагогического колледжа отказался от предложения коллаборациониста Андрея Костюка работать по программам РФ.
- Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было предъявлено требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам.
- 27 мая сотрудники Таврийского государственного агротехнологического университета сообщили , что в здание вуза ворвались с оружием российские оккупанты, так же произошло и в Мелитопольском педагогическом университете.
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