Захватить Украину должны были до 6 марта: Минобороны получили секретные документы захватчиков
Российские оккупанты бросили планировочные документы, где указывается, что операция по захвату Украины должна была проходить в течение 15 суток: с 20 февраля по 6 марта
Министерство обороны Украины получило секретные документы.
В руки украинских военнослужащих попали планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации. Посреди приобретенных документов: рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава.
Фото: Минобороны
"Из полученной информации известно, что планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. по 06.03", - отмечают в Минобороны.
Стало известно, что подразделение оккупантов должно было совершить высадку с большого десантного корабля "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно ㅡ со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.
"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился – не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", – заключают в ведомстве.
- Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что Россия нашла трех союзников и за их помощью хочет обойти санкции.
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