Захватить Харьков, стрелять по мирным жителям и гражданским объектам: пленник россиянин назвал задачи, поставленные его руководством

Видеозапись признания оккупанта обнародовала в Twitter СБУ.



"(Задача была – ред.) захватить Харьков, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять город. Открывать огонь по тем, кто сопротивляется и по всем жителям города", - сказал пленный оккупант.



На вопрос, приказывали ли его руководители стрелять по гражданским объектам, оккупант ответил утвердительно



"Да, и объекты жилого фонда", – сказал захватчик.



По его словам, россияне планировали захватить Харьков в течение трех дней.



При этом оккупант признался, что понимал, куда едет, а также добавил, что руководство называло их задачу "миротворческой" миссией.



"Да, знал (что ехал в Украину – ред.). (ехали – ред.) как миротворцы, чтобы освободить Украину от нацистов", - рассказал пленный захватчик.



Пленный оккупант отметил, что его взвод прибыл на границу с Украиной 24 февраля в 5:00 и добавил, что после захвата Харькова дальнейшей задачей было продолжать наступление и захватывать другие города Украины.

Один из первых российских пленных, признающийся, что ехал не на обучение, а на войну в Украину



На захват Харькова оккупантам дали три дня.



"Есть разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", - говорит пленный начальник взвода. pic.twitter.com/PBdFWebkpq — Сб. Украина (@ServiceSsu) March 9, 2022



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