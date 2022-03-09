Захватить Харьков, стрелять по мирным жителям и гражданским объектам: пленник россиянин назвал задачи, поставленные его руководством
Захваченный в плен русский военный рассказал, что имел приказ обстреливать гражданские объекты и мирных жителей Харькова
Видеозапись признания оккупанта обнародовала в Twitter СБУ.
"(Задача была – ред.) захватить Харьков, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять город. Открывать огонь по тем, кто сопротивляется и по всем жителям города", - сказал пленный оккупант.
На вопрос, приказывали ли его руководители стрелять по гражданским объектам, оккупант ответил утвердительно
"Да, и объекты жилого фонда", – сказал захватчик.
По его словам, россияне планировали захватить Харьков в течение трех дней.
При этом оккупант признался, что понимал, куда едет, а также добавил, что руководство называло их задачу "миротворческой" миссией.
"Да, знал (что ехал в Украину – ред.). (ехали – ред.) как миротворцы, чтобы освободить Украину от нацистов", - рассказал пленный захватчик.
Пленный оккупант отметил, что его взвод прибыл на границу с Украиной 24 февраля в 5:00 и добавил, что после захвата Харькова дальнейшей задачей было продолжать наступление и захватывать другие города Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.45
-
EUR
Покупка 32.28Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное