Захватить Харьков и остальные неоккупированные области: Путин, возможно, приказал российским войскам о новом наступлении, - ISW
Институт исследования войны информирует, что президент РФ Путин, возможно, приказал своей армии захватить Харьков и остальную неоккупированную область, несмотря на вероятное поражение
Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
"Путин, возможно, приказал российским войскам захватить город Харьков и остальную неоккупированную Харьковскую область, несмотря на чрезвычайную невероятность успеха. ISW предлагает это наблюдение как гипотезу, а не как оценку, поскольку доказательства и показатели для него ограничены и косвенные", - говорится в сообщении.
Сообщается, что российская армия с 26 июня пытается взять Дементиевку к северу от Харькова. Оккупационные власти продолжают выдвигать условия для аннексии Харьковщины.
"Поддерживаемый Россией глава оккупационного правительства Харьковской области Виталий Ганчев и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник 16 июля подписали соглашение о взаимном сотрудничестве и обороне, свидетельствующее о том, что российские власти в Харьковской области ставят условия для долгосрочного оккупационного случая", .
16 июля Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором рашист признается , что командир не перенимает потери, а хочет добраться до Харькова.
6 июля харьковский коллаборант Ганчев объявил, что оккупированная Харьковщина будет состоять из Купянского, Изюмского, Волчанского и Харьковского районов, в состав которых входит территория, которую российские войска еще не контролируют.
"Российские войска, вероятно, непоследовательно усилят попытки наземного нападения на север от города Харькова в ближайшие дни, чтобы показать непрерывные территориальные амбиции в Харьковской области, но вряд ли смогут получить значительные территориальные достижения. Российские войска продолжили артиллерийские удары по всей линии. Харьков", - добавили специалисты.
Кроме того, Министерство обороны РФ объявило о прекращении оперативной паузы от 15 июля. Оккупанты, вероятно, восстановят наземные атаки в направлениях Славянск, Северск и Бахмут.
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