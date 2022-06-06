Захватил в заложники работников и пациентов больницы в Буче: военнослужащему нацгвардии РФ заочно сообщено о подозрении
Военнослужащему 656-го полка оперативного назначения – воинской части №6720 войск национальной гвардии России заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и подстрекательстве к совершению государственной измены
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Как выяснили в ходе следствия, подозреваемый участвовал в оккупации города Буча Киевской области. Он вместе с другими российскими военными на боевых машинах десанта и другой военной технике приехали к админзданию Ирпенской центральной городской больницы, расположенной в Буче.
По приказу подозреваемого оккупанты направили крупнокалиберные пулеметы на здание медучреждения, чтобы запугать работников и пациентов больницы. Вместе с вооруженными сослуживцами он вошел в помещение, заблокировал входы и выходы в здание. Захватив в заложники присутствующих в заведении людей и угрожая оружием, подозреваемый заставлял одного из сотрудников занять должность городского головы оккупированной Бучи.
- В Черниговской области прокуратура сообщила о подозрении военнослужащему РФ, который убил мужчину и еще двоих ранил.
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