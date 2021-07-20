Захватил судно в Индийском океане: в Украине впервые объявили подозрение в пиратстве

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Такое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в Украине раскрыто впервые", - говорится в сообщении.

По данным следствия, украинец, работавший в охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах.

В июле 2020 года он с оружием прибыл на одно из судов в западной части Индийского океана.



Действуя в целях собственной выгоды, сообщил капитану о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса, а также денег. Он продемонстрировал полный магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика.

Капитан судна отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования передал менеджерам компании судовладельца.

В результате переговоров, через 4 дня представители компании сказали капитану выдать украинцу $6 тыс. в обмен на сдачу оружия и разблокирование работы судна.

Правоохранителями проведен обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.