Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что такое заявление не имеет никакой юридической силы, ведь в Украине отсутствует механизм лишения гражданства.

Следовательно, такие заявления имеют две цели:

пропагандистскую, чтобы продемонстрировать как жители "массово отказываются" от украинского гражданства

карательную, ведь если враг узнает, что, несмотря на написание заявления на отказ от гражданства, житель продолжает получать украинские выплаты, то он становится "иностранным агентом"

"В то же время враг давит на украинцев на ТОТ, чтобы те получали российскую макулатуру. Так, в Токмаке оккупанты угрожают жителям, что отправляют их "на подвал" или отберут детей, если те не получат паспорт РФ", - говорится в сообщении.