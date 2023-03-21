Захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий писать отказ от украинского гражданства, - ЦНС
Оккупанты планируют на законодательном уровне обязать жителей временно оккупированных территорий писать заявление об отказе от украинского гражданства
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что такое заявление не имеет никакой юридической силы, ведь в Украине отсутствует механизм лишения гражданства.
Следовательно, такие заявления имеют две цели:
- пропагандистскую, чтобы продемонстрировать как жители "массово отказываются" от украинского гражданства
- карательную, ведь если враг узнает, что, несмотря на написание заявления на отказ от гражданства, житель продолжает получать украинские выплаты, то он становится "иностранным агентом"
"В то же время враг давит на украинцев на ТОТ, чтобы те получали российскую макулатуру. Так, в Токмаке оккупанты угрожают жителям, что отправляют их "на подвал" или отберут детей, если те не получат паспорт РФ", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что в городе Токмак на временно оккупированном Запорожье враг проводит принудительную паспортизацию, в случае отказа угрожает вывозить детей местных жителей в Россию. А на блокпостах оккупированной территории Херсонщины захватчики угрожают местному населению лишением свободы за отсутствие паспорта РФ.
- В свою очередь, 14 марта госдума России приняла законопроект, согласно которому украинцы, получившие на временно оккупированных территориях российские паспорта, могут выйти из украинского гражданства после подачи соответствующего заявления в российские органы власти. Впоследствии МИД Украины заявило, что ничтожный закон России о выходе из украинского гражданства жителей временно оккупированных территорий является грубым нарушением права. Уже 18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру выхода из украинского гражданства для владельцев российских паспортов.
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