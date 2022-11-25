Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"В населенном пункте Мостовое Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В случае отказа угрожают "национализировать", то есть просто забрать это недвижимое имущество.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожье. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что из оккупированного города уюежали учителя-коллаборанты.

21 ноября депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в эфире Еспресо отметил, что враг усилил активность вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении.

22 ноября Федоров рассказал, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выезжают из временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.

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