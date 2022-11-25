Захватчики заставляют жителей оккупированного Мостового переоформлять документы на недвижимость и землю, - Генштаб
В Мостовом на Запорожье оккупанты заставляют местных переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законами РФ
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"В населенном пункте Мостовое Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В случае отказа угрожают "национализировать", то есть просто забрать это недвижимое имущество.
В Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожье. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.
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