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Захватчики запретили использование гривни на временно оккупированной Херсонщине

5 января, 2023 четверг
15:18
война с Россией

С 1 января оккупационные власти Херсонщины запретили использование гривни на части захваченной территории, россияне охотятся на людей, обменивающих национальную валюту

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире Медиацентр Украина - Укринформ

Юрий Соболевский отметил, что с 1 января 2023 года захватчики на части временно оккупированной Херсонщины запретили использовать гривну. Также россияне следят, чтобы национальную валюту больше не принимали.

"Кроме того, настоящую охоту они (оккупанты, - ред.) совершили за людьми, которые осуществляли обмен валют. Понятно, что нелегально, но это давало возможности обменивать на гривню рубли, которые получали люди. Те же люди оказывали услуги, когда им можно было перечислить на карту средства, они выдавали наличные деньги. Понятно, что наша банковская система там вообще не работает. Сейчас за этими людьми идет настоящая охота под очень жесткую ответственность", - заявил первый заместитель главы Херсонского областного совета.

  • Напомним, 5 декабря стало известно, что правоохранители задержали в уволенном Херсоне руководителя бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", который помогал Сальдо вводить "рублевую зону" в Херсоне.
  • О начале обмена гривни на российские рубли оккупационной администрацией Херсона 10 декабря информировали в Reuters.
  • Также россияне в оккупированной части Запорожской области умышленно снизили стоимость гривни, чтобы снизить покупательную способность людей и заставить их выживать.

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Украина
Россия
Херсонщина
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