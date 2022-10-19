Оккупанты захватили детский оздоровительный лагерь на Херсонщине
В Скадовском районе российские оккупационные войска захватили территорию детского лагеря и заселились туда
Об этом сообщает полиция Херсонской области в фейсбуке.
"В Скадовском районе российские военные захватили территорию детского оздоровительного лагеря, самовольно заселились туда и не дают владельцам доступ к территории", - говорится в сообщении.
С временно захваченных территорий продолжает поступать информация о фактах мародерства военнослужащими страны-агрессорки. Военные РФ отбирают у местных легковых и грузовых автомобилей, вывозят из домов и квартир мирных жителей мебель и бытовую технику.
- Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты принудительно привлекают мирное население к фортификационным работам в Херсоне.
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