Оккупанты захватили детский оздоровительный лагерь на Херсонщине

Об этом сообщает полиция Херсонской области в фейсбуке.

"В Скадовском районе российские военные захватили территорию детского оздоровительного лагеря, самовольно заселились туда и не дают владельцам доступ к территории", - говорится в сообщении.

С временно захваченных территорий продолжает поступать информация о фактах мародерства военнослужащими страны-агрессорки. Военные РФ отбирают у местных легковых и грузовых автомобилей, вывозят из домов и квартир мирных жителей мебель и бытовую технику.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты принудительно привлекают мирное население к фортификационным работам в Херсоне.

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