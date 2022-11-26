Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области", - пишет пресс-служба.

За сутки рашисты нанесли 11 ракетных, 7 авиаударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, ракетные удары получили Купянск и Чугуев Харьковской области; Беленькое на Донетчине и Камышеваха и Кушугум Запорожской области.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация без изменений, признаков формирования наступательных группировок ВСУ не обнаружили.

На Слобожанском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Липцы, Старица, Огирево и Дворичная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону, обстреляв из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестово, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Площадка в Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступления. Зафиксированы обстрелы вблизи населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ ведет активные оборонительные действия. Противник обстрелял из танков и всей артиллерии районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Новополь, Зеленое поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривное на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях захватчик осуществляет фортификационное обустройство позиций по береговой линии и в глубине обороны, совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений. Не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Пострадали города Очаков и Херсон.

В то же время, авиация ВСУ в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии, а также 4 - по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Также бойцы ракетных войск и артиллерии 25 ноября поразили пункт управления, пять районов сосредоточения рашистов и российские ВВТ. Кроме того, пострадали еще два других важных объекта противника.

Около шести часов вечера 25 ноября российская армия обстреляла район Харьковщины ракетами С-300.

В течение 20-25 ноября от вражеских обстрелов погибли 15 херсонцев, еще 35 пострадавших, среди них ребенок.

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