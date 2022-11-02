Захватчики за сутки нанесли ракетный и 12 авиаударов, атаковали иранскими дронами инфраструктуру Украины
Днем 2 ноября рашисты нанесли ракетный и 12 авиаударов, атаковали иранскими дронами инфраструктуру Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
"В течение суток противник нанес один ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью враг снова атаковал объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БПЛА "Шахед-136", – пишет прессслужба.
Сообщается, что горячо было более чем в 15 населенных пунктах. В частности, Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное Донецкой области и город Смела Черкасской области.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать РФ. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения дронов
В других направлениях российские захватчики били:
на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии вблизи Гая и Сеньковки Черниговской области;
на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное;
на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в населенных пунктах Берестово, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;
на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Раздолевка, Опросное и Соледарь;
на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;
на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в населенных пунктах Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;
на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты били в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.
На Южнобужском направлении обстрелы подверглись более 15 населенных пунктов.
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