Захватчики за сутки нанесли ракетный и 12 авиаударов, атаковали иранскими дронами инфраструктуру Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"В течение суток противник нанес один ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью враг снова атаковал объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БПЛА "Шахед-136", – пишет прессслужба.

Сообщается, что горячо было более чем в 15 населенных пунктах. В частности, Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное Донецкой области и город Смела Черкасской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать РФ. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения дронов

В других направлениях российские захватчики били:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии вблизи Гая и Сеньковки Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в населенных пунктах Берестово, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Раздолевка, Опросное и Соледарь;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в населенных пунктах Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;

на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты били в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.

На Южнобужском направлении обстрелы подверглись более 15 населенных пунктов.

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