Захватчики за прошедшие сутки 24 раза целили по мирным жителям Луганщины: есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке - два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненного ребенка из Приволья их госпитализировали в Днепр", - сказал председатель ОВА.

Исчезла связь с 11 людьми, которые скрывались в подвальном помещении в Шипилово. Из-за непрерывного огня спасатели не могут до конца разобрать завалы ни в Шипилово, ни в Белогоровке.

Также в течение дня россияне разрушили оставшиеся еще мощности Попаснянского водоканала. Без воды остаются города и села как подконтрольные Украине, так и оккупированные еще в 2014 году. Кроме того, уже в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.

По словам Гайдая, основные усилия враг сосредоточил на попытке взять под контроль Рубежное и на подготовке к продолжению наступательных действий в направлении Лисичанска. Увеличилось количество артиллерийских и авиационных обстрелов.

Несмотря на это, ВСУ за прошлую неделю отбили 71 вражескую атаку: уничтожили 67 танков, 26 артиллерийских систем, 110 единиц боевой бронированной техники, 5 специальных бронированных автомобилей, 4 единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага. Подразделения ПВО сбили 2 самолета, один вертолет, одну крылатую ракету и 33 БПЛА оккупантов.

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донецком направлении, готовят наступление на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Продолжают попытки взять Рубежное и Попасную.