Захватчики за прошедшие сутки 24 раза целили по мирным жителям Луганщины: есть погибшие и пострадавшие
За минувшие сутки, 8 мая, окупанты 24 раза обстреляли населенные пункты Луганщины, погибли три человека, среди раненых - дети
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке - два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненного ребенка из Приволья их госпитализировали в Днепр", - сказал председатель ОВА.
Исчезла связь с 11 людьми, которые скрывались в подвальном помещении в Шипилово. Из-за непрерывного огня спасатели не могут до конца разобрать завалы ни в Шипилово, ни в Белогоровке.
Также в течение дня россияне разрушили оставшиеся еще мощности Попаснянского водоканала. Без воды остаются города и села как подконтрольные Украине, так и оккупированные еще в 2014 году. Кроме того, уже в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.
По словам Гайдая, основные усилия враг сосредоточил на попытке взять под контроль Рубежное и на подготовке к продолжению наступательных действий в направлении Лисичанска. Увеличилось количество артиллерийских и авиационных обстрелов.
Несмотря на это, ВСУ за прошлую неделю отбили 71 вражескую атаку: уничтожили 67 танков, 26 артиллерийских систем, 110 единиц боевой бронированной техники, 5 специальных бронированных автомобилей, 4 единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага. Подразделения ПВО сбили 2 самолета, один вертолет, одну крылатую ракету и 33 БПЛА оккупантов.
-
Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донецком направлении, готовят наступление на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Продолжают попытки взять Рубежное и Попасную.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное