Захватчики за минувшие сутки убили двоих гражданских в Донецкой области, еще 2 ранены
Россияне убили в течение суток 29 июня двух гражданских в Донецкой области, еще двое получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм.
"За 29 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса – в Красногоровке и Сидорово. Еще 2 человека получили ранения", - написал он.
Кроме того, ОВА уточнила информацию об одном раненом в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно, добавил Кириленко.
- Напомним, депортированные оккупантами мариупольцы бегут из РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.01
-
EUR
Покупка 35.6Продажа 36.72
- Актуальное
- Важное