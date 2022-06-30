Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм.

"За 29 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса – в Красногоровке и Сидорово. Еще 2 человека получили ранения", - написал он.

Кроме того, ОВА уточнила информацию об одном раненом в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно, добавил Кириленко.

Напомним, депортированные оккупантами мариупольцы бегут из РФ.

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