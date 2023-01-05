Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что захватчики вывозят награбленное имущество с временно оккупированных территорий, одним из "любимых маршрутов" Мариуполь-Таганрог.

Так, из Мариуполя в российский Таганрог россияне перевозят украинское зерно, лом металлов и стройматериалы из разрушенных городов.

"Также зафиксирован вывоз стройматериалов, а именно тех, которые враг получает в процессе разборки уничтоженных им домов в Мариуполе", - отчитывались в ЦНС.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна.

В декабре сообщалось, что с неподконтрольных Украине территорий Россия за время полномасштабной войны вывезла пшеницу на минимум 1 млрд долларов.

Оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тыс. тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур, украденных в 2022 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb