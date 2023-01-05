Захватчики вывозят зерно и стройматериалы из временно оккупированных территорий в Таганрог, - ЦНС
Военные РФ перевозят награбленные стройматериалы и зерно из временно оккупированных территорий через Мариуполь в российский Таганрог
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что захватчики вывозят награбленное имущество с временно оккупированных территорий, одним из "любимых маршрутов" Мариуполь-Таганрог.
Так, из Мариуполя в российский Таганрог россияне перевозят украинское зерно, лом металлов и стройматериалы из разрушенных городов.
"Также зафиксирован вывоз стройматериалов, а именно тех, которые враг получает в процессе разборки уничтоженных им домов в Мариуполе", - отчитывались в ЦНС.
- Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна.
- В декабре сообщалось, что с неподконтрольных Украине территорий Россия за время полномасштабной войны вывезла пшеницу на минимум 1 млрд долларов.
- Оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тыс. тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур, украденных в 2022 году.
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