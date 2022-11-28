Об этом пишет Центр национального сопротивления.

По сообщениям местного подполья, все активные коллаборанты покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, а также запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", - говорится в сообщении.

В то же время, Центр национального сопротивления призывает местных жителей покинуть город к моменту его деоккупации ВСУ.

Ранее стало известно, что оккупационные власти выселяют жителей Новой Каховки, проживающих на улицах рядом с побережьем Днепра.

15 ноября появилась информация, что "администрация" оккупантов уехала из Новой Каховки.

В четверг, 24 ноября, украинские защитники демилитаризовали несколько складов с боекомплектами оккупантов в Херсонской области.

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