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Захватчики вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов, - Центр сопротивления

28 ноября, 2022 понедельник
05:18
война с Россией

Российские оккупационные войска вывезли из города Новая Каховка, что на Херсонщине, всех коллаборантов

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

По сообщениям местного подполья, все активные коллаборанты покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, а также запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", - говорится в сообщении.

В то же время, Центр национального сопротивления призывает местных жителей покинуть город к моменту его деоккупации ВСУ.

  • Ранее стало известно, что оккупационные власти выселяют жителей Новой Каховки, проживающих на улицах рядом с побережьем Днепра.
  • 15 ноября появилась информация, что "администрация" оккупантов уехала из Новой Каховки.
  • В четверг, 24 ноября, украинские защитники демилитаризовали несколько складов с боекомплектами оккупантов в Херсонской области.

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Россия
Херсонщина
оккупированные территории
Новая Каховка
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