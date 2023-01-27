Захватчики вывезли 3,5 тыс. заключенных с оккупированных территорий Херсона и Запорожья, - Центр нацсопротивления
По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли с временно оккупированных территорий Херсона и Запорожья 3,5 тыс. заключенных из мест лишения свободы: их отправили в Крым
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
Захватчики вывезли 3,5 тыс. заключенных из мест лишения свободы на территориях временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.
"Заключенных вопреки их воле перевезли в Крым, где теперь вагнеровцы проводят агитацию по вступлению в свою террористическую организацию. Однако большинство отказывается заключать контракт и из-за отказа россияне создали для них невыносимые условия", - подчеркнули в ЦНС.
Авторы отметили, что говорится о заключенных, которых по законодательству Украины обвинили в уголовных преступлениях еще до полномасштабного вторжения. "Вместо этого россияне продолжают удерживать на "подвалах" украинцев, подозреваемых в нелояльности к власти".
- Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал , что Кремле издали приказ о создании на временно оккупированных территориях 28 тюрем, из них 2 – исправительные колонии, также колония-поселение.
- Также в Генштабе отчитывалось, что на временно оккупированных территориях Крыма Россия готовится к скрытой мобилизации местных жителей.
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