Захватчики выпустили более 150 мин и снарядов по Сумщине за день: есть раненые
Войска РФ из минометов, ствольной, реактивной артиллерии, пулеметов и гранатометов били по Сумщине. В результате обстрелов повреждены дома, хозяйственные постройки и ранены два человека
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"С половиной одиннадцатого утра россияне начали обстреливать наши территории. Враги били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской громадам", - написал он.
В день, 18 июля, враг выпустил более 150 мин и снарядов. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов.
В результате одного из обстрелов существуют повреждения и ранены.
"В половине второго россияне ударили из "градов" по Белополью. 40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные сооружения и транспорт. Ранены два человека", - добавил Живицкий.
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