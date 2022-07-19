Захватчики выпустили более 150 мин и снарядов по Сумщине за день: есть раненые

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"С половиной одиннадцатого утра россияне начали обстреливать наши территории. Враги били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской громадам", - написал он.

В день, 18 июля, враг выпустил более 150 мин и снарядов. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов.

В результате одного из обстрелов существуют повреждения и ранены.

"В половине второго россияне ударили из "градов" по Белополью. 40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные сооружения и транспорт. Ранены два человека", - добавил Живицкий.

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