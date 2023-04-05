Захватчики выкопали почти 8 км окопов от Евпатории до Заозерного, - Крым.
На временно оккупированном побережье Крыма от Евпатории до Заозерного решисты выкопали почти восемь километров окопов
Об этом информируют в "Крым.Реалии" .
Спутниковые снимки свидетельствуют, что российские войска вырыли линию окопов протяженностью 7 километров 800 метров на временно оккупированном полуострове – от Евпатории до села Заозерное.
"Вряд ли это имеет прямое отношение к ситуации на фронте. Потому что как бы нам всем ни хотелось, но повторения чего-то вроде операции "Оверлорд", то есть высадки десанта в Нормандии 1944 года (массированный десант, много десантных кораблей, выбрасывание на берег больших масс пехоты, воздушный десант спускается) – к сожалению, нам это не грозит. Во-первых, потому что десантных кораблей у нас, скажем так, немного. Похоже, здесь россияне больше занимались имитацией деятельности", – сказал военный эксперт, обозреватель военного портала Defense Express Иван Киричевский ведомству.
Также еще в начале марта этого года длина окопов была чуть более трех с половиной километров. Тогда резонанс получила информация о том, что во временно оккупированном Крыму строят укрепляющие сооружения прямо на пляжах возле Евпатории.
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