Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграмме .

"Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города", - написал он.

Информации о погибших или раненых нет.

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