Захватчики во время ночных обстрелов Харькова попали по территории предприятия
В ночь на 15 августа войска РФ обстреляли Слободской район Харькова
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграмме .
"Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города", - написал он.
Информации о погибших или раненых нет.
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