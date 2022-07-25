Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм.

"С трех сторон российские войска пытались выйти на границу Луганщины – повсюду отошли. Земля вокруг этих населенных пунктов напоминает планету с многочисленными кратерами – туда почти ежеминутно падают снаряды", - подчеркнул он.

За последние сутки, 24 июля, врагом выпущены три ракеты, совершены три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела. Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.

"Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на большие города Донетчины, но пока "замерли" в нашей области. Гибнут, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается: 24 июля снова отошли с потерями. Как вот на участках Верхнекаменка - Верхнекаменское, Белогоровка - Верхнекаменское и Верхнекаменка - Ивано-Дарьевка, что в Донецкой области", - отметил Гайдай.

Он добавил, что по всем этим направлениям россияне не только не продвинулись, но недосчитались бойцов, навсегда оставшихся в украинской земле.

Однако населенные пункты враг обстреливает из истребителей, открывает огонь из реактивной и ствольной артиллерии, использует беспилотники.

"Шестой месяц Луганщина противодействует российскому вторжению. Россияне настраивались на краткосрочную войну с быстрой капитуляцией Украины, но по итогам более 150 дней они то захватывают Белогоровку, пытаясь улучшить тактическое положение, то уходят из нее. Это не то, о чем мечтала "вторая армия мира". Амбициозные намерения нарушили ВСУ", - написал Гайдай.

По состоянию на утро 25 июля ВСУ отразили штурм россиян на направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка, Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка, Вершина – Луганское. Однако российская армия наступает неподалеку от Спорного и на направлении Мироновское – Луганское.

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