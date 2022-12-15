Захватчики в Луганской области заменяют коллаборантов в "местных органах" на правоохранителей из Краснодара, - ОВА
Враг в Кадиевке и Алчевске укрепляет вертикаль власти: местных гауляйтеров в ГАИ и МРЭО россияне заменяют правоохранителями из Краснодара
Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграммах.
Отмечается, что в временно оккупированные Кадиевки и Алчевск, Луганщина, россияне завозят своих правоохранителей из российского Краснодара. Так оккупанты стремятся укрепить вертикаль власти, заменив в "органах власти" местных гауляйтеров.
"В местные ГАИ и МРЭО пришла команда из Краснодарского края, и указала всем коллаборантам на выход. Другие населенные пункты уже на очереди", - информировала прессслужба ОВА.
- Напомним, 14 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал , что в Лисичанске взрываются дома из-за утечек газа, оккупанты не готовы к зиме.
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