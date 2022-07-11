Захватчики усиливают удары под Бахмутом, планируют изолировать город, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как говорится, хотя у россиян есть "оперативная пауза", они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

В частности, оккупанты провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

Также они, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций.

ISW пишет, что военное руководство РФ продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.

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