Захватчики усиливают удары под Бахмутом, планируют изолировать город, - ISW
Российские войска усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как говорится, хотя у россиян есть "оперативная пауза", они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.
В частности, оккупанты провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.
Также они, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций.
ISW пишет, что военное руководство РФ продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.
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