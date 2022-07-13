Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Рашисты усилили работу своих ДРГ. Пока все они там погибают, остаются на месте. Впрочем, если раньше просто отправляли вагнеровцев, то сейчас элита - это "Лига". Они пытаются зайти на блокпост, а не просто на передовые.

"Лига" очень подготовлены военные, с которыми очень нужно быть на страже. Они говорят по-украински и переодеты в нашу военную форму", - сказал Гайдай.



Также глава Луганщины рассказал об упадке сил российских оккупантов после попаданий наших ВСУ по их складам.



"Ситуация более или менее стабильна. Орки не решаются идти в наступление. Чувствуется их обессиленность после уничтожения складов с боеприпасами, но, однако, обстрелы продолжаются, и вражеские ДРГ пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, к счастью, безрезультатно", - добавил глава Луганской. ОВА.

6 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что область не является оккупированной на 100%.

5 июля британская разведка спрогнозировала , как повлияет на битву за Донбасс захват РФ Лисичанска.

5 июля в ISW предположили, что войска Российской Федерации готовят наступление на Бахмут и Северск , однако истощенные после боев за Лисичанск оккупанты вряд ли смогут добиться успеха.

Военнослужащий ВСУ Орест Каракевич считает , что в ситуации, которая сложилась на этом участке фронта, отойти от Лисичанска было единственным правильным решением.

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