Захватчики усилили свои ДРГ наемниками, которые говорят по-украински и переодеты в форму ВСУ, - Гайдай
Глава ОВА сообщил о рашистах из ЧВК "Лига", которые переодеты в форму ВСУ выходят на наши блокпосты, разговаривают на украинском и пытаются найти слабые места в обороне Луганщины
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Рашисты усилили работу своих ДРГ. Пока все они там погибают, остаются на месте. Впрочем, если раньше просто отправляли вагнеровцев, то сейчас элита - это "Лига". Они пытаются зайти на блокпост, а не просто на передовые.
"Лига" очень подготовлены военные, с которыми очень нужно быть на страже. Они говорят по-украински и переодеты в нашу военную форму", - сказал Гайдай.
Также глава Луганщины рассказал об упадке сил российских оккупантов после попаданий наших ВСУ по их складам.
"Ситуация более или менее стабильна. Орки не решаются идти в наступление. Чувствуется их обессиленность после уничтожения складов с боеприпасами, но, однако, обстрелы продолжаются, и вражеские ДРГ пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, к счастью, безрезультатно", - добавил глава Луганской. ОВА.
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