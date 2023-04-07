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Захватчики угрожают украинцам в оккупации забрать жилье за отказ от паспорта РФ и ограничивают в передвижении, - Генштаб

7 апреля, 2023 пятница
18:41
война с Россией

За сутки оккупанты нанесли по Украине 2 ракетных и 14 авиационных ударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО. Также захватчики усиливают давление на украинцев с оккупированных территорий

Об этом отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

За сутки российская армия нанесла 2 ракетных и 14 авиационных ударов, совершила более 10 обстрелов из РСЗО

За 7 апреля Россия нанесла 2 ракетных и 14 авиационных ударов, совершила более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и дальше остается высокой по всей территории Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Защитники отбили более 40 атак РФ, а также уничтожили российский штурмовик Су-25

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за сутки было отражено более 40 атак противника.

За сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, вблизи Марьинки защитники уничтожили российский штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили склад боеприпасов врага.

Репрессии РФ на временно оккупированных территориях:

Россияне в дальнейшем проводят принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей:

"На блокпостах враг ограничивает передвижение граждан Украины, не получивших паспорта Российской Федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, не имеющих российских документов, угрожают запретом въезда в город".

Также враг заставляет почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта. Граждане, не имеющие вражеского паспорта, подвергаются постоянным обыскам, запугиваниям и принуждению к получению этого документа. Оккупанты активно угрожают принудительным выдворением из собственных жилищ и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт

В то же время родителям школьников-выпускников враг угрожает отказом в полученные детьми свидетельства о базовом среднем образовании.

Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств", - отметили военные.

Ситуация по направлениям:

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника специалисты не обнаружили.

В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

В течение суток россияне совершили обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Заруцкое Сумской области, а также населенных пунктов Гурьев Казачок, Верхняя Писаревка, Графское, Караическое, Амбарное, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы в очередной раз подверглись Макеевке, Невскому, Диброву, Кузьмино, Белогоровке Луганской области и Спирному и Берестову на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского.

Подразделения сил обороны отразили около 14 атак противника на указанном участке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Белая Гора, Новодмитровка, Дружба и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак. В то же время вражеские обстрелы получили Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Керменчик, Новомайорское, Золотую Ниву, Шахтерское, Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белология и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Берегово, Огромное Херсонской области, а также Херсон.

  • Напомним, советник главы Офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил , что российские войска узнают первыми, когда Украина пойдет в контрнаступление и это будет очень скоро.
Украина
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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