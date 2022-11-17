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Захватчики ударили тремя ракетами по Запорожской области: четверо погибших, есть разрушения

17 ноября, 2022 четверг
10:29
война с Россией

Ночью на 17 ноября вражеские войска ударили по Вольнянщине на Запорожье. В результате чего разрушения получили дома, 4 человека погибли

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух и заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушений получили гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом", - написал Старух.

По его словам, под завалами оказались люди. На месте работают спасатели.

В свою очередь Тимошенко уточнил, что зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек.

Пока известно о 4 погибших.

  • Вечером 12 ноября кафиры обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не детонировала.
  • А ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.
  • Утром 15 ноября войска РФ устроили 4 ракеты по пригороду Запорожья.

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Россия
Запорожская область
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