Захватчики ударили тремя ракетами по Запорожской области: четверо погибших, есть разрушения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух и заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушений получили гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом", - написал Старух.

По его словам, под завалами оказались люди. На месте работают спасатели.

В свою очередь Тимошенко уточнил, что зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек.

Пока известно о 4 погибших.

Вечером 12 ноября кафиры обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не детонировала.

А ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.

Утром 15 ноября войска РФ устроили 4 ракеты по пригороду Запорожья.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb