Захватчики ударили тремя ракетами по Запорожской области: четверо погибших, есть разрушения
Ночью на 17 ноября вражеские войска ударили по Вольнянщине на Запорожье. В результате чего разрушения получили дома, 4 человека погибли
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух и заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.
"Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушений получили гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом", - написал Старух.
По его словам, под завалами оказались люди. На месте работают спасатели.
В свою очередь Тимошенко уточнил, что зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек.
Пока известно о 4 погибших.
- Вечером 12 ноября кафиры обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не детонировала.
- А ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.
- Утром 15 ноября войска РФ устроили 4 ракеты по пригороду Запорожья.
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