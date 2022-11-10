Об этом в телеграмм сообщили глава Запорожской ОВА Александр Старух и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Около 7 утра 10 ноября оккупанты попали по агропредприятию на Вольнянщине, заместитель председателя ОП подтвердил 4 прилета из РСЗО С-300.

Александр Старух информирует, что из-за действий захватчиков под огнем оказались хозяйственные постройки и техника. По предварительным данным, люди не пострадали.

Всего за 9 ноября войска РФ наносили удары по Запорожской области в 71 раз. Разрушены 11 объектов инфраструктуры, под огнем оказались 35 зданий в 16 населенных пунктах. Известно об одном раненом человеке.

За минувшие сутки, 9 ноября, оккупанты ударили по районам 15 населенных пунктов, захватчики нанесли 8 ракетных, 10 авиационных ударов и совершили более 4 обстрелов с РСЗО.

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