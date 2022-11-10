Захватчики ударили ракетами по Вольнянску, есть разрушения на территории агропредприятия
Утром 10 ноября враг гатив по Вольнянщине из РСЗО С-300, всего за сутки оккупанты 71 раз обстреляли Запорожскую область
Об этом в телеграмм сообщили глава Запорожской ОВА Александр Старух и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Около 7 утра 10 ноября оккупанты попали по агропредприятию на Вольнянщине, заместитель председателя ОП подтвердил 4 прилета из РСЗО С-300.
Александр Старух информирует, что из-за действий захватчиков под огнем оказались хозяйственные постройки и техника. По предварительным данным, люди не пострадали.
Всего за 9 ноября войска РФ наносили удары по Запорожской области в 71 раз. Разрушены 11 объектов инфраструктуры, под огнем оказались 35 зданий в 16 населенных пунктах. Известно об одном раненом человеке.
- За минувшие сутки, 9 ноября, оккупанты ударили по районам 15 населенных пунктов, захватчики нанесли 8 ракетных, 10 авиационных ударов и совершили более 4 обстрелов с РСЗО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное