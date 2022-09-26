Захватчики ударили по Сумщине 6 ракет, некоторые населенные пункты остались без света
Днем 26 сентября рашисты обстреляли Сумскую область ракетами. Сообщается, что в некоторых населенных пунктах отсутствует электроснабжение
Об этом говорится в телеграме главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Сегодня около 14 часов по территории района прилетело 6 ракет", - пишет Живицкий.
Сообщается, что пострадал Шосткинский район. Некоторые населённые пункты остались без света.
Предварительно пострадавших нет.
- 22 сентября в Сумской и Черниговской областях оккупанты обстреляли 12 громад, повредили 20 домов, предприятия, дом культуры, школу и детсад.
- Оккупанты 24 сентября со своей территории обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины из реактивной и ствольной артиллерии и минометов.
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