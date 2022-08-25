Захватчики сосредоточивают военную технику в 60 метрах от реактора на ЗАЭС, – британская разведка
Британская разведка опубликовала новое обновление по текущей ситуации в Украине. Российские войска размещают свои бронетранспортеры всего в 60 метрах от реактора № 5 Запорожской АЭС.
Эту информацию 25 августа опубликовало в твиттере министерство обороны Великобритании.
В новых материалах разведки говорится, что войска РФ сосредотачивают свою военную технику в 60 метрах от пятого реактора ЗАЭС. По мнению разведчиков, таким образом оккупанты пытались скрыть свои транспортные средства за трубами и козловыми кранами.
"Вероятно Россия готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях", - сообщает разведка.
Также они отметили, что пока российские войска остаются на ЗАЭС, оставляют риски работы реактора, в том числе сбои систем охлаждения, резервного источника питания или ошибки работников ЗАЭС, которые сейчас работают под давлением.
- 23 августа британская разведка выяснила , что россияне строят понтонную переправу через Днепр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 39.49Продажа 40.48
- Актуальное
- Важное