Захватчики сосредоточивают военную технику в 60 метрах от реактора на ЗАЭС, – британская разведка

Эту информацию 25 августа опубликовало в твиттере министерство обороны Великобритании.

В новых материалах разведки говорится, что войска РФ сосредотачивают свою военную технику в 60 метрах от пятого реактора ЗАЭС. По мнению разведчиков, таким образом оккупанты пытались скрыть свои транспортные средства за трубами и козловыми кранами.

"Вероятно Россия готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях", - сообщает разведка.

Также они отметили, что пока российские войска остаются на ЗАЭС, оставляют риски работы реактора, в том числе сбои систем охлаждения, резервного источника питания или ошибки работников ЗАЭС, которые сейчас работают под давлением.

23 августа британская разведка выяснила , что россияне строят понтонную переправу через Днепр.

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