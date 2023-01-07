Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что захватчики на временно оккупированных территориях используют внедренные спецпропуска не только для контроля за перемещением местных жителей. Так, они, в частности, собирают персональные данные о людях, живущих на захваченной части Запорожской области.

"При заполнении необходимо указать цель передвижения и персональные данные того, кто едет и к кому. Таким образом, оккупанты не только препятствуют движению жителей, но и собирают персональные данные и связи между жителями", - пишут в ЦНС.

Напомним, захватчики в дальнейшем ограничивают передвижение жителей временно оккупированных территорий Запорожской области, для выезда оттуда жителям Бердянска и Мелитополя требуется разрешение "комендатуры".

19 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров отметил , что оккупанты делают из города такую крепость, которую вроде бы собираются удерживать до конца: ни въехать в него, ни уехать оттуда невозможно.

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