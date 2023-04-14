Захватчики разрушили более 12 тыс. объектов на Черниговщине, - ОВА

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Медиацентре Украина-Укринформ.

"У нас в области более 12 тысяч поврежденных или разрушенных объектов. 99% – это гражданская инфраструктура, критические объекты, жилье. Если говорить о жилье, то более 80% от 12 тысяч объектов – это именно жилые дома. Большая часть из них – частный сектор", - отметил он.

В частности, председатель ОВА отметил, что за счет государственного, областного, местного бюджетов и за средства доноров в 2022 году удалось восстановить почти 3 тысячи жилых домов Черниговщины.