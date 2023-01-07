Захватчики рассматривают возможность подрыва дамбы Сватовского водохранилища, - Центр нацсопротивления
К временно оккупированному Сватову прибыло инженерно-саперное подразделение РФ, изучающее возможность подрыва дамбы Сватовского водохранилища
Об этом 7 января сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что оккупанты планируют взорвать дамбу Сватовского водохранилища и обвинить в этом Украину. В временно захваченный населенный пункт прибыло российское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить такую возможность.
"Заметим, что такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения", - заявили в ЦНС
- Напомним, нардеп Николай Княжицкий предупреждал 5 января, что россияне могут совершать провокации из-за того, что УПЦ (МП) больше не владеет всеми храмами Киево-Печерской Лавры.
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