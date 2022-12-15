Об этом передает в утренней сводке 15 декабря Генштаб ВСУ.

В Запорожском направлении противник продолжает обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру вдоль реки Днепр.

В области пострадали Гуляйпилское, Орехов, Малая Токмачка.

Также оккупационные власти проводят работы по переключению Запорожской атомной электростанции в энергетическую систему Российской Федерации.

27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что есть признаки того, что кафиры собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информациюопровергли . Кроме того, заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук перешел на сторону кафиров.

2 декабря сообщалось , что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется на разрешение ситуации вокруг ЗАЭС до конца года.

6 декабря в Росатоме заявили , что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.

Уже 8 декабря Энергоатом информировал , что днем ранее российские захватчики завезли на территорию Запорожской атомной электростанции несколько реактивных систем залпового огня "Град" и разместили вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

А 9 декабря российские военные ворвались в помещения станции, избили начальника Управления социальных программ ЗАЭС и его заместителя и вывезли мужчин в неизвестном направлении.

Центр национального сопротивления 14 декабря писал , что оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом.

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