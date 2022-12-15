Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Захватчики пытаются переключить ЗАЭС в энергетическую систему РФ, - Генштаб

Захватчики пытаются переключить ЗАЭС в энергетическую систему РФ, - Генштаб

15 декабря, 2022 четверг
08:02
война с Россией

Оккупанты проводят работы по переключению Запорожской АЭС в энергетическую систему России

Об этом передает в утренней сводке 15 декабря Генштаб ВСУ.

В Запорожском направлении противник продолжает обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру вдоль реки Днепр.

В области пострадали Гуляйпилское, Орехов, Малая Токмачка.

Также оккупационные власти проводят работы по переключению Запорожской атомной электростанции в энергетическую систему Российской Федерации.

  • 27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что есть признаки того, что кафиры собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информациюопровергли . Кроме того, заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук перешел на сторону кафиров.
  • 2 декабря сообщалось , что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется на разрешение ситуации вокруг ЗАЭС до конца года.
  • 6 декабря в Росатоме заявили , что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.
  • Уже 8 декабря Энергоатом информировал , что днем ранее российские захватчики завезли на территорию Запорожской атомной электростанции несколько реактивных систем залпового огня "Град" и разместили вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.
  • А 9 декабря российские военные ворвались в помещения станции, избили начальника Управления социальных программ ЗАЭС и его заместителя и вывезли мужчин в неизвестном направлении.
  • Центр национального сопротивления 14 декабря писал , что оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Экономика
Россия
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Читайте также:
Дмитро Пєсков
13 декабря, 2022 вторник
В Кремле ответили на призыв Зеленского начать на Рождество вывод войск РФ из Украины
зима
14 декабря, 2022 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилятся морозы
білорусь солдати лукашенко
14 декабря, 2022 среда
В Офисе президента отреагировали на объявленную Лукашенко внезапную проверку боеготовности войск Беларуси
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.51
    Покупка 39.51
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 декабря
09:00
Аналитика
Темный флот Виктора Артемова: как украинский бизнесмен создал глобальную схему нефтяной контрабанды
08:59
ВСУ поразили районы скопления и склады врага и отразили атаки около 6 населенных пунктов
08:58
Более 14 часов тревоги: оккупанты били по Никопольщине из "градов" и тяжелой артиллерии, есть повреждения
08:36
Россияне заминировали дачные участки на побережьях рек Конка и Чайка и "эвакуировали" жителей острова возле Херсона, - Генштаб
08:35
Военные РФ убили еще двух мирных жителей Донбасса, четверо - получили ранения
08:08
OPINION
Ложь — это всегда огонь по своим
08:01
За натюрмортом на картине Сезанна почти 160 лет скрывался автопортрет
08:00
Эксклюзив
Сломали тело, но не дух: как во Львове создают самый большой реабилитационный центр для военных
07:40
В ISW назвали причину отказа Путина от ежегодного послания в Федеральное собрание
07:23
Нардеп Новинский, патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский)
Кремль усилит информационные операции относительно ущемления свободы религии и прессы, - ISW
06:54
Андрей Юсов
"У этой империи зла есть своя логика": в ГУР прокомментировали выбор Россией дат массированных ударов по Украине
06:17
Украина может перейти на плановые графики отключений света в ближайшие дни
06:06
МКС
Авария на МКС: выход российских астронавтов в открытый космос отменен
05:42
Обновлено
В Иркутской области РФ пожар на НПЗ: 2 человека погибли, еще 4 - пострадали
05:40
Украина передала России священника УПЦ МП в рамках обмена 14 декабря, – разведка
05:12
Суд арестовал семь отелей группы VS Energy соратников Путина, - "Схемы"
04:45
TikTok
Сенат США поддержал запрет на использование TikTok на правительственных устройствах
04:17
Польша с марта 2023 года вводит изменения в условия пребывания и оказания помощи беженцам из Украины
03:23
США могут передать Украине комплекты для "умных бомб", - The Washington Post
02:58
Из-за зимнего холода и атаки РФ к переезду готовятся 7% украинцев, - опрос
02:30
Госдума решила отменить наказание за преступления, совершенные "в пользу РФ" на оккупированных территориях Украины
02:03
"Провокационный шаг": в России отреагировали на возможность передачи США Украине систем Patriot
01:36
Канада возобновила санкции в отношении газовых турбин для Северного потока
01:10
Саакашвили прекратил голодовку, длившуюся несколько часов
00:42
Запад обсуждает предоставление Украине вооружения для "ударов на опережение" и создания "решающего превосходства" над РФ, - СМИ
00:21
Швеция назвала военную поддержку Украины одним из приоритетов председательства в ЕС
00:11
Сейм Польши признал Россию государством, поддерживающим терроризм
2022, среда
14 декабря
23:31
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты полуфинальных матчей, сетка плей-офф
23:07
Виктор Янукович
Недвижимость, компании, судно, произведения искусства: имущество Януковича взыскали в пользу государства
22:59
Франция победила Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-2022
22:34
Россия увеличила группировку в Черном море до 8 единиц. Наготове держат 8 "калибров"
22:19
Моряки-пограничники уничтожили российский дрон-камикадзе в Николаевской области
22:03
"Спорт объединяет нас": Макрон опубликовал видео с полуфинала ЧМ-2022 Франция – Марокко
22:00
Обзор
Распад РФ, Путин теряет на нефти, опасности окопной войны, пыточные детей в Херсоне. Мировые СМИ об Украине 14 декабря
21:59
Джон Кирби
США прорабатывают инициативу создания спецтрибунала для РФ под эгидой ООН, - Белый дом
21:57
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
США решились передать Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Колонка Сергея Згурца
21:49
"Запад Украины все равно отойдет к Польше": ЦПД обнародовал подборку фейков от России за 14 декабря
21:32
Чехия признала Голодомор геноцидом украинского народа
21:25
Обновлено
В результате обстрела в Херсоне погибли женщина и 8-летний мальчик, еще два человека ранены
21:20
Россия обстреляла Сумщину из минометов. Зафиксированы 14 прилетов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV