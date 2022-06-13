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Захватчики пытаются окружить украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, - Генштаб

13 июня, 2022 понедельник
21:24
война с Россией

Российские оккупанты перегруппируют и усиливают свои подразделения на Донецком направлении и пытаются окружить украинские войска в районе Лисичанска, Приволья, Северодонецка и Боровского на Луганщине

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 понедельника 13 июня.

"На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, совершил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, захватчики испытывают существенные затруднения с комплектованием штурмовых подразделений на территориях Донецкой и Луганской областей.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали украинские позиции из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка - Устиновка, Орехово - Золотое, Камышеваха - Врубовка, Васильевка - Белогоровка, Нырково - Николаевка, Доломитное - Новолуганское, безуспешно", - сообщает Генштаб ВСУ.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики активных действий не вели, однако стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, чтобы воспрепятствовать переброске украинских войск на другие направления.

На Славянском направлении оккупанты пытались провести штурм в Богородичном, однако безуспешно, отступили и закрепляются в северо-западной части населенного пункта.

На Северском направлении россияне обстреляли из минометов и гранатометов районы Запселья Сумской области и Горск и Гремяч Черниговской области.

"Подразделения агрессора продолжают инженерное оборудование оборонных позиций в приграничных районах по указанному направлению", - отмечает Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении оккупанты систематически обстреливают украинские позиции, совершенствуют свои оборонные сооружения и ведут воздушную разведку.

На Харьковском направлении захватчики сосредоточились на препятствовании снабжению подразделений украинской армии, действующих на Славянском направлении.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточили усилия на разведке, контрбатарейной борьбе, наращивании боевых возможностей резервных формирований и противовоздушной обороны, инженерном оборудовании позиций.

На Криворожском направлении враг продолжает усиливать группировку войск.

На Волынском, Полесском и Бессарабском направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

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