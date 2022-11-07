Захватчики пять раз в день обстреляли Сумщину: повреждена ферма
7 ноября российские оккупанты пять раз в день обстреляли приграничье Сумской области. В результате повреждения фермы и электролинии.
Об этом информирует глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
"За сегодня враг 5 раз направлял снаряды и мины на пограничье. Всего было 48 "прилетов", - пишет Живицкий.
7 ноября рашисты обстреляли дважды Краснопольскую громаду: в 10:30 из артиллерии, а впоследствии россияне ударили 17 раз из самоходной артиллерийской установки.
Почти одновременно захватчики били из минометов по другому пограничному селу - 3 "прилета". Разрушения не зафиксированы.
Около четырех часов вечера российские оккупанты обстреливали из артиллерии пограничье Белопольской громады. Зафиксировано 16 взрывов. Во второй раз это село враг обстрелял через полтора часа из минометов - 5 взрывов повредили местное фермерское хозяйство и электролинии.
Также около пяти часов вечера рашисты обстреляли еще одну пограничную деревню из минометов - 7 "прилетов".
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