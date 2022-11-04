Захватчики проводят фильтрационные мероприятия против гражданских на Херсонщине и Луганщине, - Генштаб
В Луганской и Херсонской областях российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия против населения, похищая и вывозя в неизвестном направлении граждан. А с предприятий обслуживания электросетей вывозят имущество и ремонтную базу
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .
На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
"В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки - Новая Каховка Херсонской области", - идется в сообщении.
В свою очередь автодорогами Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом.
"Значительные ограбления происходят в Бериславе и близлежащих населенных пунктах. В частности, из предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база", - говорят украинские военные.
В населенном пункте Тополевка российские оккупанты используют в качестве "живого щита" местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.
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