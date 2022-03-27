Захватчики применили кассетные боеприпасы при обстреле в Криворожском районе Днепропетровской области - Офис генпрокурора
27 марта РФ применила запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области, информация о пострадавших уточняется
Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegramm.
"По данным следствия, 27 марта 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасими", - говорится в сообщении.
Фрагменты ракеты правоохранители и сотрудники выбытия технической службы изъяли при осмотре места событий.
"Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют", – указал Офис.
Днепропетровская областная прокуратура начала процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- Напомним, в Донецкой области оккупанты обстреливают мирное население кассетными боеприпасами.
- Об опасности кассетных мин сообщал Центр противодействия дезинформации при СНБО.
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