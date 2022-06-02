Об этом передает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Наши военные сдерживают врага, поэтому тот продолжает уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка. Россияне делают все, чтобы потом можно было заявить об отсутствии возможности восстановления. Они за восемь лет ни копейки не вложили в восстановление оккупированной в 2014 году части Луганщины, не собираются и сейчас . Поэтому и разрушают", - отметил он.

Вчера, 1 июня, оккупанты несколько раз целили по объединению "Азот". Попали в один из административных корпусов и на склад, где хранился метанол. А в Лисичанске повредили здание городской больницы.

"Им не нужны школы, больницы, заводы и рабочие места на них. К сожалению, это еще не все поняли. Россияне просто уничтожают и грабят нашу область. Со злобой, потому что сами, сидя на газовой трубе, не имеют дома почти ничего, что для украинца является обыденностью", - подчеркнул Гайдай.

За сутки повреждено еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крыши. 50-60 домов область теряет каждый день.

За 1 июня в Горном враге повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два.

В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, добавил он.

2 июня Генштаб ВСУ сообщил, что Россия сосредоточила силы в Донецком и Луганском направлениях. На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка. В свою очередь на Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb