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Захватчики постоянно привлекают дополнительные подразделения для штурма Мариуполя – Минобороны

15 апреля, 2022 пятница
16:58
война с Россией

Ситуация в Мариуполе остается сложной, бои продолжаются в районе меткомбината им. Ильича и в портовой зоне

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет Интерфакс-Украина.

"Ситуация в Мариуполе сложная и тяжелая. Сейчас продолжаются бои, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. Сейчас ведутся активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город россиянам пока не удается", - сказал Мотузяник.

ВСУ прилагают все возможные усилия для разблокирования города, добавил он и назвал блестящей тактической операцией соединения подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты и военнослужащих полка "Азов".

  • Напомним, за время блокады Мариуполя защитники города уничтожили 46 танков противника и 2 тыс. оккупантов.
  • В Мариуполе окруженные морские пехотинцы смогли слиться с бойцами "Азова".

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Мариуполь
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