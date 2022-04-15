Захватчики постоянно привлекают дополнительные подразделения для штурма Мариуполя – Минобороны
Ситуация в Мариуполе остается сложной, бои продолжаются в районе меткомбината им. Ильича и в портовой зоне
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет Интерфакс-Украина.
"Ситуация в Мариуполе сложная и тяжелая. Сейчас продолжаются бои, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. Сейчас ведутся активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город россиянам пока не удается", - сказал Мотузяник.
ВСУ прилагают все возможные усилия для разблокирования города, добавил он и назвал блестящей тактической операцией соединения подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты и военнослужащих полка "Азов".
- Напомним, за время блокады Мариуполя защитники города уничтожили 46 танков противника и 2 тыс. оккупантов.
- В Мариуполе окруженные морские пехотинцы смогли слиться с бойцами "Азова".
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