Захватчики попали в инфраструктуру Миргорода Полтавской области
24 августа российские оккупанты попали четырьмя ракетами по Миргороду на Полтавщине. Поврежденная инфраструктура
Об этом информирует в телеграмме начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин .
"Четыре прилета по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали" - написал Лунин.
Глава области попросил местных жителей оставаться в хранилищах.
- 7 августа в Кременчуге и Виннице были слышны звуки, похожие на взрывы.
- В ночь с 11 на 12 августа в Кременчуге также слышали взрывы. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий объяснил , что за взрыв слышали жители города вечером 12 августа.
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