Об этом информирует в телеграмме начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин .

"Четыре прилета по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали" - написал Лунин.

Глава области попросил местных жителей оставаться в хранилищах.

7 августа в Кременчуге и Виннице были слышны звуки, похожие на взрывы.

В ночь с 11 на 12 августа в Кременчуге также слышали взрывы. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий объяснил , что за взрыв слышали жители города вечером 12 августа.

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