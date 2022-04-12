Захватчики попали ракетой в старую мельницу на Днепропетровщине, пострадавших нет, – глава ОВА
На Днепропетровщине российская ракета попала в старую мельницу в ночь на 12 апреля, обошлось без пострадавших
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмм.
"У нас одна ночная тревога и один прилет, к сожалению. В Синельниковском районе попало в старый млын. Люди не пострадали", - написал он.
Глава ОВА подчеркнул, что в соседней области активно работает ВСУ, следовательно, слышны взрывы.
"Рядом с нами в Херсонской области наши военные гатят орка, поэтому в наших пограничных селах немного громко. Это работают наши вооруженные силы. Не беспокойтесь", - пояснил Резниченко.
- В Днепропетровской области взорвался гражданский, взяв в руки кассетный снаряд.
- Напомним, оккупанты в ночь на 12 апреля в очередной раз били по жилым районам Луганщины: 12 домов разрушены, есть погибший и раненые.
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