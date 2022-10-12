Об этом сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров в телеграме.

"Более 700 жителей Мелитопольщины стали жертвами похищений. Оккупанты не обращают внимания ни на возраст, ни на пол, ни на профессию жителей. Забирают "на подвал" и добиваются сотрудничества любыми способами", - отмечает он.



Федоров напомнил, что рашисты похитили и, вероятно, пытают Валерия Мартынюка, заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу, чтобы получить данные сотрудников.

"Так же издевались над мелитопольскими директорами школ, чтобы заставить их к сотрудничеству, а у рядовых горожан выбивали признание в работе на спецслужбы Украины и подготовке каких-то мифических терактов", - отметил он.

Прокуратура сообщила о госизмене эксправохранителю из Мариуполя, который взял на себя роль "коменданта" на Херсонщине, пытал людей и склонял их к сотрудничеству с оккупантами.

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