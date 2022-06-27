Захватчики планируют открыть в Херсоне отделение подсанкционного банка
Оккупационные власти планируют открыть в Херсоне отделение "Промсвязьбанка" - системного банка России, занимающего одну из ключевых ролей в обслуживании государственного оборонного заказа
Об этом написал в facebook первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
Как отметил чиновник, банк, о котором идет речь, включен в список санкций США и отключен от системы SWIFT. Факт незаконного открытия в Херсоне отделения этого банка, а также наращивание темпов по выдаче единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей почти всем желающим свидетельствует о продолжении насильственной интеграции Херсонщины в экономическую систему России.
В то же время жители временно оккупированной Херсонщины (несмотря на то, что украинские финансовые учреждения в регионе заблокированы, как и возможности завозить гривневую наличность) подавляющим большинством максимально пытаются сохранить оборот именно в гривне, что также является своеобразной формой их протеста.
"Внутриполитические" процессы в Херсонской области становятся напряженными, и есть основания предполагать, что уже в ближайшее время произойдет перераспределение ролей среди известных коллаборантов, чья некомпетенция смогла поразить даже российских военных", - написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета.
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