Захватчики планируют открыть в Херсоне отделение подсанкционного банка

Об этом написал в facebook первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Как отметил чиновник, банк, о котором идет речь, включен в список санкций США и отключен от системы SWIFT. Факт незаконного открытия в Херсоне отделения этого банка, а также наращивание темпов по выдаче единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей почти всем желающим свидетельствует о продолжении насильственной интеграции Херсонщины в экономическую систему России.

В то же время жители временно оккупированной Херсонщины (несмотря на то, что украинские финансовые учреждения в регионе заблокированы, как и возможности завозить гривневую наличность) подавляющим большинством максимально пытаются сохранить оборот именно в гривне, что также является своеобразной формой их протеста.

"Внутриполитические" процессы в Херсонской области становятся напряженными, и есть основания предполагать, что уже в ближайшее время произойдет перераспределение ролей среди известных коллаборантов, чья некомпетенция смогла поразить даже российских военных", - написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

Оккупанты планируют возобновить обучение на оккупированной Херсонщине, они заставляют учителей выходить на работу.

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