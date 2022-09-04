English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Захватчики планируют осуществить провокации в школах Мелитополя, - Иван Федоров

Захватчики планируют осуществить провокации в школах Мелитополя, - Иван Федоров

4 сентября, 2022 воскресенье
11:24
война с Россией

Российские захватчики могут устроить провокации в учебных заведениях временно захваченного Мелитополя и обвинить в этом ВСУ

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Укринформ.

Федоров отметил, что на сайте минобороны РФ обнародованы координаты учебных заведений Мелитополя, по которым вроде бы будут заданы удары "со стороны ВСУ".

"Министерство обороны РФ выпустило статью, что ВСУ готовятся к диверсиям в школах Мелитополя, разместив все их координаты. Мы понимаем зачем они это сделали, чтобы объяснить низкую явку в школы и прикрыть свои будущие провокации", - сказал Федоров.

По его словам, такого 1 сентября, как в этом году, в Мелитополе не было никогда. Все школы были оцеплены военными, вход в школы был через металлоискатели, а родителей в учебные заведения почти не пускали. В этом году точно не будут работать 5 школ в Мелитополе, где находятся казармы и склады боеприпасов захватчиков, отметил мэр.

Также он добавил, что дети в большинстве своем не ходят в школы, но россияне продолжают давить на родителей, угрожая штрафами и лишением родительских прав.

"Сегодня несколько интернатов нашего города готовят к полному пансиону школьников, которых отберут у родителей", - сказал Федоров.

Мэр напомнил, что в Запорожье открыт образовательный хаб Мелитополя – площадка для педагогов и детей, на базе которой они смогут обучать и учиться онлайн.

  • Напомним, во временно оккупированном Мелитополе рашисты предлагают родителям по 10 тыс. рублей за детей, которые придут в их школы

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
образование
Мелитополь
Читайте также:
3 сентября, 2022 суббота
Путин решил, что он получит контроль над Украиной или разрушит ее, - военный эксперт Шерр
Дмитро Медведєв
3 сентября, 2022 суббота
Медведев пригрозил Западу судным днем за "попытку разорвать Россию"
2 сентября, 2022 пятница
"Россия может расстроиться?" Президент и министр обороны Латвии призывают передать Украине самолеты и танки
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.43
    Покупка 39.43
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.29
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
4 сентября
12:21
"Как бомжи": оккупант пожаловался на плохое обеспечение новых подразделений, - перехват ГУР
12:01
Больницы, школы, гостиница и музей: Ким рассказал, куда попали вражеские ракеты в Николаевской области
11:48
Путин может отказаться от участия в саммите G20 из-за опасений о безопасности
11:37
В эти сутки враг выпустил более 10 ракет по Украине, две из них сбила наша система ПВО
11:26
В ЕС заявили о готовности к полному прекращению поставок газа из РФ
10:57
Фьюри вскочил с трибун и нокаутировал реслера во время шоу в Британии
10:54
ПВО
ПВО Украины сбивает от 50 до 70% российских ракет, – генерал-майор Николай Жирнов
10:37
Эксклюзив
Путин слабеет на внешнем контуре: союзники уже понимают, что с ним будущего не будет, - Марк Фейгин
10:35
В районе Кривого Рога украинская ПВО сбила одну вражескую ракету, - ОК "Восток"
10:26
Инфографика
Курс валют на 4 сентября: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
10:18
Обновлено
Россия обстреляла Киевский район Харькова, сгорел ресторан
10:10
Оккупанты "демилитаризовали" в Славянскую автомойку и спортзал
10:00
Эксклюзив
Виталий Портников
Горбачев создал условия, которые народы использовали, он не давал шанса на создание государств, - Портников
09:54
В WSJ узнали, в чем состоит план контрнаступления ВСУ в Херсонской области
09:51
За время полномасштабной войны оккупанты убили 382 украинских ребенка, - Офис генпрокурора
09:36
Как Булгаков участвовал в высылке в Сибирь священников и жителей Дрогобыча
09:19
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 450 российских солдат, 15 танков, 11 артиллерийских систем и один самолет противника
09:14
Украина победила Эстонию на Евробаскете-2022
09:13
Эксклюзив
Персонал в тяжелом состоянии продолжает работу, но все отлично понимают, кто обстреливает станцию, - работник ЗАЭС Артем
08:59
Военные РФ готовят из РСЗО с территории Запорожской АЭС, – The Insider опубликовал видео
08:54
Николай Княжицкий
Как нам деколонизировать Украину?
08:45
Россиянам, воюющим в Украине, не выплачивают обещанные боевые премии, - британская разведка
08:39
Во время обороны Северодонецка четверо спецназовцев НГУ уничтожили 20 кадыровцев, - Гайдай
08:16
За сутки россияне убили четырех мирных жителей Донбасса
08:12
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание трансляций всех матчей 3-го тура
08:04
Оккупанты трижды ударили по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии
07:50
Из-за остановки Nord Stream цены на газ могут обновить новый максимум, - Bloomberg
07:16
За время войны враг выпустил по территории Украины более 500 ракет С-300, еще несколько тысяч таких, - Генштаб
07:01
Утечка жидкого водорода: NASA отложило на неопределенный срок запуск ракеты к Луне
06:32
Кремль может усилить самоцензуру среди российских блоггеров и военных корреспондентов, потому что те говорят о неудачах армии РФ, - ISW
06:11
Германия обещает Украине дополнительные €200 млн для помощи внутренним переселенцам
03:29
Обновлено
Россияне усилили полицейский режим в оккупированных населенных пунктах Юга Украины
02:43
В Черном море бурлит шторм, русский флот укрывается ближе к крымскому побережью.
02:26
Авиация ВСУ массово обстреляла опорные, командные пункты и транспортные пути россиян на Юге
01:19
Коноплянка забил за "Краковию" во втором матче подряд
00:12
В Симферополе раздались взрывы
2022, суббота
3 сентября
23:59
Кадыровцы будут убивать россиян при отступлении. Единственный шанс оккупантов выжить на Херсонщине - сдаться в плен, - Братчук
23:33
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове: Зеленский отреагировал
22:52
Россия обстреляла Сумскую область. За день около 67 прилетов
22:38
Рамзан Кадыров
Кадыров может возглавить Росгвардию, - росСМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV