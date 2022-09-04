Захватчики планируют осуществить провокации в школах Мелитополя, - Иван Федоров

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Укринформ.

Федоров отметил, что на сайте минобороны РФ обнародованы координаты учебных заведений Мелитополя, по которым вроде бы будут заданы удары "со стороны ВСУ".

"Министерство обороны РФ выпустило статью, что ВСУ готовятся к диверсиям в школах Мелитополя, разместив все их координаты. Мы понимаем зачем они это сделали, чтобы объяснить низкую явку в школы и прикрыть свои будущие провокации", - сказал Федоров.

По его словам, такого 1 сентября, как в этом году, в Мелитополе не было никогда. Все школы были оцеплены военными, вход в школы был через металлоискатели, а родителей в учебные заведения почти не пускали. В этом году точно не будут работать 5 школ в Мелитополе, где находятся казармы и склады боеприпасов захватчиков, отметил мэр.

Также он добавил, что дети в большинстве своем не ходят в школы, но россияне продолжают давить на родителей, угрожая штрафами и лишением родительских прав.

"Сегодня несколько интернатов нашего города готовят к полному пансиону школьников, которых отберут у родителей", - сказал Федоров.

Мэр напомнил, что в Запорожье открыт образовательный хаб Мелитополя – площадка для педагогов и детей, на базе которой они смогут обучать и учиться онлайн.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе рашисты предлагают родителям по 10 тыс. рублей за детей, которые придут в их школы

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb