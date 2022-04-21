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Главная война с Россией Захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения в Херсонской области, в Балаклее раненых оккупантов размещают в городской поликлинике, - Генштаб ВСУ

Захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения в Херсонской области, в Балаклее раненых оккупантов размещают в городской поликлинике, - Генштаб ВСУ

21 апреля, 2022 четверг
07:12
война с Россией

Противник и дальше частично блокирует Харьков, продолжает обстрелы из артиллерии на Донецком и Таврическом направлениях

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в фейсбуке.

"На Слобожанском направлении враг продолжает наращивание системы технического обеспечения. В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы", – говорится в сообщении.

То, что оккупантам приходится размещать раненых в поликлинике, свидетельствует о существенном росте числа раненых и трудностях с их эвакуацией, говорят военные.

Враг также продолжает удерживать частичную блокировку и обстрелы Харькова.

При этом Россия не отказывается от планов взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей и продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.

"На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения", – сообщил Генштаб.

Отмечается, что в Херсонской области захватчики планируют принудительную мобилизацию местных на войну с Украиной. Одновременно оккупанты собираются полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинской власти. Продолжается террор населения.

Так, в селе Золотая Балка Херсонской области оккупанты провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет. Местным жителям запретили покидать село. Кроме того, крестьян предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных сил Украины, российские захватчики начнут обстрел населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.

На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.

"Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поражены четыре воздушных цели: три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета", - добавил Генштаб.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, 10 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, 2 единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.


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Россия
Харькв
обстрелы
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