Захватчики планируют фейковые выборы во временно оккупированной Запорожской области, - Федоров
Российские захватчики готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожской области
Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, оккупанты активно готовятся к "выборам". Так, в городе уже появляются новые гауляйтеры, которые будут отвечать за фейковый избирательный процесс. Также появляются и постановления так называемой центральной избирательной комиссии о проведении псевдовыборов.
"И "административно-территориальное устройство" – это очередной этап подготовки к "выборам", точнее видимости выборов", – подчеркнул Федоров.
Он добавил, что оккупационные власти могут провести фейковые выборы в любой момент.
- 3 марта российские захватчики, которые не смогли захватить Запорожскую область, но заявили об оккупации, решили , что центром области у них будет временно оккупированный Мелитополь.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное