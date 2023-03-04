Захватчики планируют фейковые выборы во временно оккупированной Запорожской области, - Федоров

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупанты активно готовятся к "выборам". Так, в городе уже появляются новые гауляйтеры, которые будут отвечать за фейковый избирательный процесс. Также появляются и постановления так называемой центральной избирательной комиссии о проведении псевдовыборов.

"И "административно-территориальное устройство" – это очередной этап подготовки к "выборам", точнее видимости выборов", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что оккупационные власти могут провести фейковые выборы в любой момент.