Захватчики обустраивают объекты гражданской инфраструктуры на ВОТ под тюрьмы, - Маляр
Российские террористы на временно оккупированных территориях Украины переоборудовают объекты гражданской инфраструктуры под тюрьмы
Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.
Отмечается, что россияне переоснащают территории промышленных и продовольственных баз, помещения торговых и производственных предприятий с целью усиления репрессивных мер против гражданского населения и сокрытия своей преступной деятельности.
По словам Маляр, в течение августа в поселке Первомаевка в Херсонской области, используя здания местной продовольственной базы, оккупанты в авральном порядке обустраивают помещение новой тюрьмы.
Вместо этого территория вокруг указанного строительства уже охраняется российскими военнослужащими так называемой военной полиции на постоянной основе.
"В н. п. Токмак в Запорожской области оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных", - отметила заместительница.
Кроме этого, в Васильевке Запорожской области в студенческом общежитии оккупанты обустроили помещение, в котором проводят допросы местных жителей, применяя пытки.
- 4 августа Генштаб ВСУ сообщал , что в оккупированном Мелитополе враг активно использует мобильные крематории. Местные жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.
- Мэр Иван Федоров заявил, что во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области захватчики привозят "гастролеров" из России, вместо этого не выпускают из города местных жителей. По словам мэра, так террористы готовятся к так называемым выборам.
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