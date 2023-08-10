Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

Отмечается, что россияне переоснащают территории промышленных и продовольственных баз, помещения торговых и производственных предприятий с целью усиления репрессивных мер против гражданского населения и сокрытия своей преступной деятельности.

По словам Маляр, в течение августа в поселке Первомаевка в Херсонской области, используя здания местной продовольственной базы, оккупанты в авральном порядке обустраивают помещение новой тюрьмы.

Вместо этого территория вокруг указанного строительства уже охраняется российскими военнослужащими так называемой военной полиции на постоянной основе.

"В н. п. Токмак в Запорожской области оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных", - отметила заместительница.

Кроме этого, в Васильевке Запорожской области в студенческом общежитии оккупанты обустроили помещение, в котором проводят допросы местных жителей, применяя пытки.