Захватчики обстреляли жилые дома Покровска из "искандеров", есть пострадавшие, - заммэра Идрисова

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



Заместитель городского головы прокомментировала ситуацию в городе: "Позавчера, 25 мая, город подвергся обстрелам " искандерами ", повреждены железнодорожная инфраструктура и жилые дома. Не известно, что там видели решисты, возможно, в мирных жителях увидели военные объекты. Пострадало шесть горожан. , которые получили осколочные ранения и неврологические шоки, им оказывается помощь. Также один человек был тяжело ранен, у которого выбило челюсть и пострадали глаза, сейчас он находится в медикаментозном сне".



Идрисова отметила, что возле города Покровска в 20 километровой зоне идут жестокие бои.



"От постоянных обстрелов, авианалетов, фосфорных бомб страдают Марьинка, Авдеевка Покровского района, поэтому мы очень близко находимся и слышим все эти взрывы. Мы пытаемся жить мирной жизнью. Люди продолжают эвакуироваться, но часть и возвращается" - добавила заммэра.



Также Маргарита Идрисова подчеркнула, что городская администрация призывает людей не возвращаться в город, потому что ситуация сложная, но контролируемая.

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