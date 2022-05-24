Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.

"Россияне хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр. Трагедия произошла в старых районах города", – написал он.

По его словам, 23 мая россияне очень плотно обстреливали одну из улиц Северодонецка в старом районе, всего в городе повреждено по меньшей мере шесть домов. В одной из многоэтажек обнаружили тела четырех человек.

"Когда полицейские первыми приехали на помощь, они нашли тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжелоранена. Ей оказали первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе. Все четверо находились в одной многоэтажке", - отметил Гайдай. .

Еще шесть домов 23 мая оккупанты обстрелами повредили в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине. Четыре дома Россия разрушила в Золотом и три – в Новодружеске.

Впрочем, из-за мощных обстрелов в Луганской области трудно добраться до мест разрушений и оценить их, говорят в ОВА.

"Да, с двухдневным опозданием мы получили информацию, что враг снова расстрелял здание областной специализированной школы. Это интернат для детей в Горном, который имел современные условия для их обучения. "Русский мир" сделал все, чтобы их забрать. Также постоянно поступают данные о разрушены объекты жилого фонда в Попасной и Рубежном", – указал глава ОВА.

В целом Россия на фронте сосредоточилась на наступательной операции по окружению Лисичанска и Северодонецка. Враг при поддержке артиллерии штурмует направления Тошковки и Устиновки вблизи Лисичанска.

ВСУ 23 мая отразили 16 атак россиян, уничтожили восемь вражеских танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль. Подразделения ПВО сбили беспилотник типа "Гранат" и 6 "Орланов-10".

Напомним, кафиры пытаются выйти на административные границы Луганской области.

С 24 февраля по 21 мая оккупанты потеряли около 28 850 военных, 1278 танков, 596 систем артиллерии, 462 БПЛА и 169 вертолетов.

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