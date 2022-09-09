Об этом информирует в телеграмме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с одной тревогой и одним обстрелом. Российские оккупационные войска в очередной раз накрыли огнем Никопольский район", - написал глава области.

Рашисты били Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Сообщается, что в результате в районе разрушены и частично испорчены дачные дома и хозяйственные постройки.

Среди мирного населения пострадавших нет.

Подробная информация по разрушениям уточняется.

Также стали известны последствия вечерних обстрелов, 8 сентября, города Марганец.

"В садовом обществе уничтожены 2 дачных дома, повреждены 16 дачных домов и легковой автомобиль", - написал городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.