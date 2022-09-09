Захватчики обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: повреждены дома
В ночь с 8 на 9 сентября рашисты били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области
Об этом информирует в телеграмме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь с одной тревогой и одним обстрелом. Российские оккупационные войска в очередной раз накрыли огнем Никопольский район", - написал глава области.
Рашисты били Никопольщину из тяжелой артиллерии.
Сообщается, что в результате в районе разрушены и частично испорчены дачные дома и хозяйственные постройки.
Среди мирного населения пострадавших нет.
Подробная информация по разрушениям уточняется.
Также стали известны последствия вечерних обстрелов, 8 сентября, города Марганец.
"В садовом обществе уничтожены 2 дачных дома, повреждены 16 дачных домов и легковой автомобиль", - написал городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
- В ночь с 6 на 7 сентября россияне дважды обстреляли гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области, раненых и погибших нет.
- В ночь на 8 сентября российская армия четырежды нанесла удары по реактивным системам залпового огня "Граде" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 39.36Продажа 40.55
- Актуальное
- Важное